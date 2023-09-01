В "Субботах московского школьника" приняли участие более 1,8 млн человек

Проект подразделяется на направления "Университетские субботы", "Профессиональная среда" и "Мультидисциплинарная суббота московского школьника"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,8 млн человек стали участниками проекта "Субботы московского школьника", который реализуется в городе с 2013 года, говорится в материале пресс-службы правительства РФ.

"С 2013 года в Москве реализуется городской просветительско-образовательный проект "Субботы московского школьника". <…> С начала реализации проекта "Субботы московского школьника" его участниками стали более 1,8 млн. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все мероприятия проекта носят практико-ориентированный характер и нацелены не только на определение профессионального пути, но и на интеллектуальное и культурное развитие, формирование активной жизненной и гражданской позиции молодого поколения.

Просветительский проект подразделяется на направления "Университетские субботы", "Профессиональная среда", "Мультидисциплинарная суббота московского школьника".