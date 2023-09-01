В Москве выделили в новом учебном году более 26 тыс. бюджетных мест в колледжах

В образовательные программы введены новые профессиональные модули и увеличена практикориентированность

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 26 тыс. бюджетных мест выделили для абитуриентов колледжей в новом учебном году в Москве, говорится в материалах пресс-службы правительства России.

"В 2022/2023 учебном году колледжи выпустили около 23 тыс. студентов. В 2023/2024 учебном году город выделил более 26 тыс. бюджетных мест для абитуриентов. 24 тыс. - колледжи департамента образования и науки, 2 тыс. - колледжи департамента здравоохранения и департамента труда и соцзащиты населения. Контрольные цифры приема сформированы с учетом потребности ведущих работодателей-представителей отраслей экономики города. По промышленным профессиям/специальностям контрольные цифры приема увеличены на 44%, по другим приоритетным отраслям на 19%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система среднего профессионального образования Департамента образования и науки города Москвы готовит профильных специалистов для девяти отраслей экономики города по более 150 профессиям и специальностям среднего профессионального образования: промышленность; транспорт; строительство; IT; гостеприимство; безопасность; образование и социальная сфера; торговля и финансы; креативная индустрия.

К началу нового учебного года была проведена работа по актуализации 94 образовательных программ при содействии работодателей, которые будут реализованы в 20 пилотных колледжах города по пяти направлениям: "Промышленность" (ОПК), "Строительство", "ИТ", "Транспорт", "Гостеприимство".

"В образовательные программы введены новые профессиональные модули, увеличена практикориентированность - практическая деятельность составляет 70% от общего объема образовательной программы, включен проектный метод обучения. Студентами, обучающимся по данным образовательным программам, будет освоено от 3 до 5 профессий, что кратно увеличит их конкурентоспособность на рынке труда", - отмечается в материале.