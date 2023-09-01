Фтизиатры Запорожской области получили рентгеновское оборудование

Мелитопольский областной фтизиопульмонологический центр получил также новые автомобили

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Мелитопольский областной фтизиопульмонологический центр получил новое оборудование для лаборатории и новые автомобили для административно-хозяйственной деятельности. Об этом ТАСС сообщила главный врач медцентра Людмила Новикова.

"Закуплены аппарат для рентгенографии передвижной палатный, который позволяет делать рентгенографию у нетранспортабельных больных, комплекс передвижной лечебно-диагностический с лучевой диагностикой, предназначенный для флюорографических обследований населения нашего региона, а также четыре автомобиля для хозяйственной деятельности", - сказала Новикова.

По словам главного врача, Минздравом закупили два цифровых рентген-аппарата с функциями рентгенографии и линейной томографии для Мелитополя и Бердянска, а также оборудование для клинико-диагностической лаборатории. "Новые анализаторы позволят получить в короткие сроки более точные, с большим количеством показателей результаты анализов", - сказала она.

Новикова напомнила, что раньше на балансе медцентра было два автомобиля ЗАЗ и УАЗ, которые были непригодны для работы. "Сейчас у нас три новых легковых автомобиля для обеспечения административно-хозяйственной деятельности и автомобиль "Газель" на 16 мест для перевозки сотрудников нашего учреждения, так как отдаленность от города составляет около 10 км", - отметила главрач.

В Мелитопольском фтизиопульмонологическом центре внедряются российские стандарты оказания медицинской помощи, отметила Новикова. Центр сотрудничает с крупными фтизиатрическими службами Москвы, Ростова-на-Дону и Крыма.