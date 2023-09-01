1 сентября, 10:58

В Москве выпустили буклеты о правилах парковки для будущих автомобилистов

В честь Дня знаний "Московский паркинг" отправил 1 тыс. буклетов в автошколу центра автомотоподготовки Мосгортранса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Буклеты о правилах парковки для будущих автомобилистов выпустили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").

"В честь Дня знаний "Московский паркинг" отправил 1 тыс. буклетов о правилах парковки в автошколу центра автомотоподготовки Мосгортранса. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в будущем планируется выпустить буклеты и для других автошкол города", - значится в сообщении. 

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