В Москве выпустили буклеты о правилах парковки для будущих автомобилистов

В честь Дня знаний "Московский паркинг" отправил 1 тыс. буклетов в автошколу центра автомотоподготовки Мосгортранса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Буклеты о правилах парковки для будущих автомобилистов выпустили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").

"В честь Дня знаний "Московский паркинг" отправил 1 тыс. буклетов о правилах парковки в автошколу центра автомотоподготовки Мосгортранса. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в будущем планируется выпустить буклеты и для других автошкол города", - значится в сообщении.