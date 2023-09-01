Патриарх Кирилл поздравил преподавателей и учащихся духовных школ с началом учебного года

Он отметил, что без любви к людям и к Богу все усилия на поприще учебы, как и в целом в жизни, становятся бессмысленными

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил преподавателей и учащихся духовных учебных заведений с началом нового учебного года, отметив, что без любви к людям и к Богу все усилия на поприще учебы, как и в целом в жизни, становятся бессмысленными. Текст поздравления опубликован на сайте Московского патриархата.

"Нынешний день дает нам повод осознать, что все мы - ученики Христовы, и Он призывает нас "быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный" (Мф. 5:48). Перед нами стоит весьма непростая задача, но сам Господь указывает на путь ее решения. Через молитву и добрые дела мы должны взращивать в себе любовь к людям и к Богу, стремиться к общению с Ним, иначе все усилия на поприще учебы, да и в целом, на всем пространстве жизни, становятся бессмысленными", - говорится в послании.

Обращаясь к первокурсникам духовных школ, патриарх заметил, что обучение здесь является очень важным этапом их жизни. Он призвал студентов "с усердием внимать словам наставников и, что не менее важно, следовать их доброму примеру".

"Учителей же прошу не ограничиваться только преподаванием теоретических материалов. Вы призваны делиться личным опытом церковной жизни, способствующим укреплению веры и стремлению следовать за Христом", - отметил предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, задача воспитателей не сводится исключительно к укреплению дисциплины. "Строгость должна умеряться отеческой любовью, являемой в нелицемерной заботе о подопечных", - добавил он.