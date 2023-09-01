Опыт Севастополя по работе с детьми-сиротами предложили распространить на всю Россию

По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, помимо проведения обычных предметов и военно-патриотического воспитания, с детьми необходимо прорабатывать их травмы

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Опыт учебных заведений Севастополя по социальной адаптации детей-сирот и детей погибших участников специальной военной операции, нужно распространить на все регионы России, сказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова при посещении торжественной линейки в кадетском корпусе имени Истомина.

"Это дети с непростой жизненной судьбой, дети-сироты, дети погибших участников СВО, дети из неполных семей. Помимо обычных предметов, военно-патриотического воспитания, нужно еще прорабатывать их травмы. Тот концентрированный опыт, который есть в Севастополе, важно, чтобы мы могли распространять по всей территории России", - сказала она, добавив, что будет обсуждать это на встрече президентом.

Детский омбудсмен посетила также Нахимовское училище в Севастополе, отметив важность наработанного там опыта патриотического воспитания. "Мы знаем, что сейчас открывается очередной филиал Нахимовского училища в Мариуполе. Для тех детей, которые сейчас, например, потеряли отцов в ходе специальной военной операции, очень важно иметь эти ценностные ориентиры. И поэтому мы будем всячески стараться развивать это военно-патриотическое воспитание в разных формах", - добавила она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что работа с детьми погибших участников СВО является важнейшим направлением. Он сказал, что в городе планируют открыть специальный центр для подростков, которые попадают в непростые жизненные ситуации, - там будут работать профессиональные психологи и педагоги.