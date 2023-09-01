1 сентября, 11:26

Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском

© ТАСС/ Ruptly

Президент России присоединился к церемонии по видеосвязи из мастерской управления "Сенеж"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства присоединился к церемонии по видеосвязи из мастерской управления "Сенеж".

Россия и Киргизия подписали соглашение о строительстве в республике школ с русским языком обучения в марте во время состоявшегося в Бишкеке заседания двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству. Согласно договоренностям, за счет РФ в Киргизии будут возведены девять общеобразовательных учреждений - по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.

В первую очередь, как сообщил ТАСС министр образования и науки Киргизии Каныбек Иманалиев, начнется возведение школ в столице, а также областных центрах Баткен и Каракол. Каждая из них рассчитана на 1 224 ученических места, будет оснащена двумя спортивными залами и двумя бассейнами. Выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов, обучение планируется вести в соответствии с государственными образовательными стандартами Киргизии и федеральными государственными образовательными стандартами России.

По предварительным данным, общая стоимость данного проекта оценивается примерно в $500 млн. Стороны рассчитывают завершить возведение школ в течение трех лет. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
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