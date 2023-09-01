В селе Усть-Ижме в Коми открылась первая за 20 лет школа-детсад

Образовательное учреждение рассчитано на 90 учеников и 40 воспитанников

СЫКТЫВКАР, 1 сентября. /ТАСС/. Первая за 20 лет школа-детский сад открылась в селе Усть-Ижме Ижемского района Республики Коми. Старое здание в 2003 году сгорело от удара молнии, школьники два десятилетия занимались в помещении бывшего дома культуры и магазина, сообщил губернатор Владимир Уйба в видеообращении в своем Telegram-канале.

"По прошествии 20 лет мы построили в Усть-Ижме современную школу-детский сад, тем самым поставив точку в 20-летней истории, когда детки у нас учились в приспособленном помещении", - сказал Уйба. "Была проделана большая работа, и вот ее результат. Кирпичное двухэтажное здание рассчитано на 90 учеников и 40 воспитанников. Здесь оборудованы просторные кабинеты, столовая, спортзал, игровые комнаты. Вокруг школы есть площадки для занятия различными видами спорта", - добавил Уйба.

По данным правительства республики, 1 сентября в регионе также открылись пять отремонтированных школ в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, в Сыктывдинском и Усть-Цилемском районах. Несколько детских садов и школ находятся в процессе строительства.