Крым с начала года принял почти на треть меньше туристов, чем в 2022 году

По словам главы республики Сергея Аксенова, туротрасль работала в непростых условиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 4 млн туристов посетили Республику Крым с начала года, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"С начала текущего года Крым принял 3,79 млн туристов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся. Большое спасибо всем работникам санаторной и гостиничной сферы за труд и профессионализм", - говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что со следующей недели региональное министерство курортов и туризма начнет принимать заявки от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета четырех минимальных размеров оплаты труда на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости. Ранее Крыму выделили на эти цели 2,7 млрд рублей из резервного фонда федерального правительства.

"Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий. Все подробности будут размещены на сайте Минкурортов Республики Крым. Также прорабатываем с федеральным правительством другие меры поддержки и дальнейшее функционирование и развитие сферы туризма в осенне-зимний период", - добавил Аксенов.