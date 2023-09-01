В МГУ начал работу уникальный университетский суперкомпьютер

О запуске супервычислителя "МГУ-270" сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, представляя проект на факультете вычислительной математики и кибернетики

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс, не имеющий аналогов в вузах мира, запустили в Московском государственном университете им. Ломоносова, передает корр. ТАСС.

"Мы осуществили запуск этого проекта. Считаем, что с этого момента супервычислитель "МГУ-270" работает", - сказал Садовничий, представляя проект на факультете вычислительной математики и кибернетики.

Ранее ректор МГУ заявлял о том, что новый суперкомпьютер не имеет аналогов среди подобных систем в университетах мира и является вторым или третьим по мощности среди всех действующих суперкомпьютеров. Он включает в себя около 100 самых современных графических ускорителей, а также новые системы энергообеспечения, охлаждения и коммуникации. Создание мощного суперкомпьютера предусмотрено программой развития вуза до 2030 года.

Систему планируется использовать в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе алгоритмов анализа больших данных, методов защиты ИИ-сервисов, а также в исследованиях в областях физики, химии, биологии, психологии, социологии, геологии, медицины. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе университета, суперкомпьютер будет задействован не только в исследованиях ИИ, но и в подготовке кадров для этой сферы. Он также станет частью общей сети научных суперкомпьютерных центров РФ.

Суперкомпьютеры МГУ

В университете в 2008 году был запущен суперкомпьютер "Чебышов" (60 терафлопс/с), созданный при участии программы "СКИФ-ГРИД" Союзного государства. В 2009 году здесь установлен "Ломоносов", который после нескольких этапов модернизации достиг пиковой производительности 1,7 петафлопс.

Суперкомпьютер "Ломоносов 2" заработал в МГУ в 2012 году, его пиковая производительность оценивается в 5,5 петафлопс. Сегодня его используют более 3 тыс. пользователей из 20 подразделений МГУ, а также представители более 50 институтов РАН и более 40 университетов России.