Экс-охраннику Заксенхаузена предъявили обвинения в пособничестве убийству 3 300 человек

Обвиняемый служил в концлагере с 1943 по 1945 год, когда был еще подростком

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура германского города Гисен (земля Гессен) предъявила обвинения бывшему охраннику концлагеря Заксенхаузен в пособничестве убийству 3,3 тыс. человек. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Обвиняемый в возрасте 98 лет проживает в округе Майн-Кинциг. В Заксенхаузене он служил с 1943 по 1945 год, когда был подростком. Согласно медицинскому заключению, он в состоянии участвовать в процессе, но с ограничениями.

Через Заксенхаузен с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли, по разным данным, свыше 100 тыс. узников. Этот лагерь смерти был создан летом 1936 года, во время проведения в Берлине Олимпийских игр. 22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в город Ораниенбург, открыли ворота Заксенхаузена, освободив около 3 тыс. заключенных.

Доказать вину предполагаемого нацистского преступника в Германии в последние годы стало легче. Ранее прокуратуре были необходимы данные о непосредственном участии обвиняемых в конкретных убийствах, однако из-за отсутствия свидетелей сделать это было практически невозможно.

Теперь же достаточно располагать данными о так называемом косвенном участии. Соответствующий юридический прецедент был создан в 2011 году после вынесения приговора в деле Джона (Ивана) Демьянюка, который был признан виновным в пособничестве убийству 28 тыс. человек. В нынешнем деле таким косвенным участием стала служба в лагере.