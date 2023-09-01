Президент пожелал им благополучия и успехов во всех начинаниях

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Киргизии с Днем независимости страны, отмечавшимся накануне, и пожелал им благополучия и успехов во всех начинаниях.

"Вчера в Киргизской Республике отмечался День независимости. Мы - и я лично тоже - поздравили Киргизию и президента с этим праздником, но сегодня хотел бы еще раз искренне поздравить [президента] Садыра Нургожоевича [Жапарова], всех наших киргизских коллег и весь дружественный киргизский народ с этим праздником. И пожелать всем вам счастья, благополучия, а также успехов во всех ваших начинаниях", - сказал глава российского государства на церемонии начала строительства в республике трех школ с обучением на русском языке.

Путин надеется, что этому будет способствовать и развитие сотрудничества двух стран в сфере образования.