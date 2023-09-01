Более 30 жителей Кабардино-Балкарии поощрили госнаградами в День республики

Торжества будут проходить до середины октября

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков вручил госнаграды 35 жителям региона за вклад в развитие республики в День государственности, передает корреспондент ТАСС.

1 сентября 1997 года была принята Конституция Кабардино-Балкарской Республики и учрежден День государственности республики. Тогда же, согласно постановлению парламента КБР, этот день был объявлен нерабочим. 1 сентября в Нальчике состоялось вручение госнаград за выдающиеся достижения в различных отраслях экономики республики. Как сообщалось ранее, торжества будут проходить до середины октября.

"Все вы смогли достичь значимых успехов в своем призвании, стать примером целеустремленности и сильного волевого характера. Я искренне благодарю вас за добросовестное служение родной Кабардино-Балкарии и всей России", - подчеркнул Коков, обращаясь к собравшимся.

Среди награжденных - участники специальной военной операции. Так, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью Суворова награжден рядовой Инал Коков, а медалью Жукова - рядовой Хабас Андемиров.

Указом главы КБР за значительный вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность орденом "За заслуги перед КБР" - высшей наградой республики - награжден председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. За значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, многолетнюю плодотворную деятельность такой же награды удостоен благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентин Бобылев.