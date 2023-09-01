Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Строительство детских садов и яслей идет хорошими темпами, отметил президент России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство детских садов и яслей идет хорошими темпами, доступность дошкольного образования достигла почти 100%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования - 99%", - сказал глава государства на церемонии открытия по видео-конференц-связи новых школ в регионах.

Он добавил, что хотел бы услышать, как эти задачи решаются в Новгородской области. Губернатор региона Андрей Никитин также руководит комиссией Госсовета по социальной политике. "Просил бы его в целом рассказать об опыте региона по поддержке семей с детьми", - продолжил Путин.

"Подчеркну, развитие и общего, и дошкольного образования - это важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны безусловно исполняться", - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что начиная с 2025 года из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капремонт школ и детсадов. "Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов. Речь идет не только о стройке и ремонте, нужно закупать удобную и безопасную мебель, современное оборудование для спорта и творчества, особое внимание уделять развитию материально-технической базы образования в сельской местности", - заключил глава государства.