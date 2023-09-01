Путин: русскоязычные школы позволят интегрировать образовательный потенциал РФ и Киргизии

Президент напомнил, что обучение будет проходить как по российским, так и по киргизским стандартам, а выпускники школ получат два аттестата - российский и киргизский

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Работа русскоязычных школ позволит интегрировать педагогический и образовательный потенциал России и Киргизии, обеспечить высокое качество обучения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии начала строительства в республике трех школ с обучением на русском языке.

"В школах будут работать как российские, так и киргизские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России, что позволит объединить, интегрировать педагогический, наставнический, образовательный потенциал наших стран, обеспечить высокое качество обучения в будущих совместных школах", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что обучение будет проходить как по российским, так и по киргизским стандартам, а выпускники школ получат два аттестата - российский и киргизский. "А это, мы все понимаем, значительные конкурентные преимущества при дальнейшем выборе жизненного и профессионального пути", - отметил президент РФ.

Он сообщил, что в Киргизии действует 251 школа с преподаванием на русском языке, а еще в 416 школах русский язык изучается наравне с киргизским и другими языками. "Методическое содействие при этом оказывают также наши российские преподаватели. В частности, с 2019 года в республике успешно реализуется проект "Российский учитель за рубежом", - обратил внимание Путин.

Он выразил надежду, что строители новых русскоязычных школ "сработают качественно и быстро", чтобы в 2026 года "ученики сели за парты", а также напомнил, что до 2027 года российская сторона планирует построить в Киргизии девять школ с обучением на русском. "Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями. Это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным", - подчеркнул Путин.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Киргизии сообщил о начале реализации проекта по созданию в республике девяти школ с обучением на русском языке. Председатель российского правительства выразил уверенность, что эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии. Глава кабмина республики Акылбек Жапаров выражал надежду, что лидеры двух государств дадут официальный старт проекту уже 1 сентября.