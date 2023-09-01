Путин сообщил, что РФ продолжит развитие образовательных проектов в Киргизии

Президент убежден, что новые российские школы будут помогать поддерживать и развивать дружбу между странами и народами

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет продолжать поддержку образовательных проектов в Киргизии. Глава российского государства убежден, что новые российские школы будут помогать поддерживать и развивать дружбу между странами и народами.

Во время церемонии начала строительства в Киргизии трех школ с обучением на русском языке Путин напомнил о своем разговоре с президентом республики Садыром Жапаровым в 2021 году, когда киргизский руководитель сказал "о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии". "Безусловно, мы это будем поддерживать, эта работа совместными усилиями успешно продвигается", - указал президент РФ. "Новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Кыргызстана и тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы, взаимопонимания между народами государств, в дальнейшее развитие подлинно стратегического партнерства России и Киргизии", - уверен российский лидер.

Путин обратил особое внимание на работу Жапарова по сохранению позиций русского языка в республике. "Вообще в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание, в Киргизии русский язык является государственным. Это уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - подчеркнул президент РФ.

Путин также рассказал о воплощении других планов российско-киргизского сотрудничества в образовании. Так, один из них - "Сила ума" - направлен на обучение школьников из дружественных государств, в том числе Киргизии, физико-математическим наукам на русском языке. "Этот проект стартовал в 2022 году и уже привлек большое внимание, поэтому принято решение увеличить набор на дополнительные занятия по физике и математике, с сентября почти 700 учащихся средних школ Киргизии начнут углубленно изучать эти дисциплины", - сообщил глава российского государства. По его словам, между двумя странами также "активно развиваются школьные обмены, широко практикуется приглашение в Россию киргизских школьников для трехмесячного обучения русском языку, истории, культуре, другим предметам".

"Мы продуктивно взаимодействуем и в сфере высшего образования, в настоящее время в России учатся свыше 16 тыс. киргизских студентов, из которых около 7 тыс. - за счет российского бюджета. Правительственная квота для Киргизии в 2023/24 учебном году составит тысячу мест", - констатировал Путин. Он отметил, что "ведется подготовка кадров и в российско-киргизском славянском университете, где обучается более 7 тыс. студентов", "расширяется сеть филиалов российских вузов в Киргизии, например, в планах - открытие филиала Московского государственного университета". Президент РФ подчеркнул, что все эти проекты стали возможны благодаря поддержке и личному участию Жапарова.