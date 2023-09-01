ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 38% за 28 дней

При этом количество летальных исходов уменьшилось на 50%

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 31 июля по 27 августа, более 1,8 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 50%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 412 250 случаев заражения и 1 888 летальных исходов.

Рост заболеваемости на 113% отмечен в Восточном Средиземноморье. Она также выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 52%) и Европе (на 39%). Рост смертности зафиксирован в Восточном Средиземноморье (на 33%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%).

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея - 1 296 710. Далее следуют Италия (26 998), Великобритания (26 264), Австралия (20 628) и Сингапур (20 432). В Республике Корея также зарегистрировано больше всего умерших с 31 июля по 27 августа - 596. Далее идут Италия (192), Россия (158), Австралия (145) и Китай (135).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 30 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 770 085 713 случаев заражения коронавирусом и 6 956 173 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.