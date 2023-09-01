Лавров назвал открытие аудитории ОАЭ в МГИМО символическим событием

По словам главы МИД РФ, она будет пользоваться успехом у участников различных мероприятий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия аудитории ОАЭ в МГИМО, отметив, что она будет пользоваться успехом у участников различных мероприятий.

"Мы сегодня присутствуем на символическом событии - открытии аудитории ОАЭ в МГИМО. Уверен, что она будет содержаться в идеальном состоянии и пользоваться успехом для участников различных мероприятий. Это в полной мере отражает растущий характер отношений стратегического партнерства, установленный между нашими странами и подтверждающий тесное сотрудничество на основе взаимного доверия и поиска баланса интересов на протяжении многих лет", - сказал он на церемонии открытия аудитории. Текст вступительного слова министра размещен на сайте дипведомства.

"Символизм сегодняшнего события абсолютно естественен. Желаю вам почаще заходить в аудиторию ОАЭ, а господину послу - сделать так, чтобы тут содержались дополнительные привлекательные качества", - добавил он.

Тесное взаимодействие

Лавров напомнил, что в июле состоялся визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "За последнее время ОАЭ уверенно вышли на первое место среди торговых партнеров нашей страны в арабском мире, и товарооборот приближается к $10 млрд. Есть основания полагать, что это далеко не предел", - подчеркнул он.

Кроме того, российский министр указал на развитие связей между инвестиционными структурами, транспортными компаниями. "Все это отвечает интересам наших государств и народов, которые получают конкретные выгоды от обогащения связей в социально-экономической сфере", - подчеркнул он.

Лавров подчеркнул, что Москва активно поддерживает желание Абу-Даби пополнить ряды БРИКС. "Посол Мухаммед Ахмед аль-Джабер упомянул, что с января 2024 г. ОАЭ становятся полноценными членами БРИКС. Активно поддерживаем желание Абу-Даби пополнить своей кандидатурой ряды этой важной, растущей, набирающей влияние организации. Уверен, что вместе будем делать еще больше для того, чтобы международные отношения становились более справедливыми и демократичными", - сказал он.

Глава МИД России отметил, что тесное взаимодействие двух стран за последние пару лет проявлялось и в Совете Безопасности ООН, где в прошлом и нынешнем году ОАЭ являются непостоянным членом. "Недавно закончилось их председательство в СБ Организации. Оно было достойно проведено и увенчалось принятием важных резолюций", - добавил он.