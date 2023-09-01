Мишустин во время посещения столичной школы сыграл в настольный теннис с учеником

Председатель правительства в День знаний посетил московскую школу № 1579

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения московской школы № 1579 сыграл в настольный теннис с одним из учеников.

Во время осмотра новой школы председатель правительства посетил спортивный зал, где дети занимались настольным теннисом. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьеру сыграть с одним из учеников. Глава кабмина провел несколько розыгрышей и поблагодарил мальчика за игру.

Затем Мишустину показали зал, где шел урок по баскетболу. Премьер попросил одну из учениц продемонстрировать навыки игры, и девочка с третьей попытки забросила мяч в корзину.

Также председатель кабмина посетил актовый зал, в котором школьники репетировали музыкальный номер. Собянин предложил Мишустину сыграть на фортепиано, и премьер исполнил мелодию из песенки крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам".

"С днем рождения, школа!" - поздравил Мишустин учеников с открытием образовательного учреждения под аплодисменты собравшихся.

В завершение своего визита премьер поздравил с днем рождения ученицу школы Леонэль Мусину, которой в этот день исполнилось 12 лет. Мишустин расписался на мяче, который подарил девочке, увлекающейся баскетболом, и пожелал ей успехов.

О поездке премьера и школе

Председатель правительства в День знаний посетил московскую школу № 1579. Всего в ней работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3 718 школьников и 1 120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников, где предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.