В России до конца 2024 года отремонтируют более 1,5 тыс. школ

По словам президента Владимира Путина, особое внимание уделяется образовательным учреждениям на селе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Работа по строительству и ремонту школ в России продолжается, при этом особое внимание уделяется образовательным учреждениям на селе, отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видео-концеренц-связи.

По словам главы государства, в целом за последние 4,5 года были улучшены условия обучения более 1,5 млн школьников. "В том числе построены более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест", - сказал Путин.

"Что касается капитального ремонта, то начиная с 2022 года отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, где учится 1 млн школьников. До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тыс. объектов общего образования, большинство из них - именно в сельской местности", - добавил президент.