1 сентября, 12:15,
обновлено 1 сентября, 12:30

Пушилин заявил, что в ДНР отремонтировали 220 образовательных организаций

Врио главы ДНР сообщил об этом на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в регионах РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 220 образовательных организаций отремонтировали в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в ряде регионов РФ.

"Всего в республике отремонтировано более 220 образовательных организаций", - сказал Пушилин.

Пушилин уточнил, что благодаря программе социально-экономического развития новых субъектов, Минпромторг РФ в ближайшее время оснастит оборудованием пищеблоки в 718 образовательных организациях. Более чем 160 школ региона получат новые комплекты спортивного инвентаря. Кроме того, ожидается поставка 23 школьных автобусов.

"Многое делается и за счет средств Донецкой Народной Республики. Уже в начале учебного года наши школы получат около 600 тыс. недостающих учебников", - добавил врио главы региона.

До конца года 172 учреждения образования ДНР получат специальное оборудование для классов физики, химии, биологии и информатики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПушилин, Денис Владимирович
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