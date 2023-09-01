1 сентября, 12:04,
обновлено 1 сентября, 12:37

Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов, несмотря на ситуацию

По словам президента, Донбасс проходит через сложный период своего развития

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Донбасс проходит через сложный период своего развития, связанный с боевыми действиями, однако решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования, нельзя откладывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.

"[Донбасс] проходит через сложный период своего развития, нужно обеспечивать, прежде всего, вопросы безопасности, но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования", - сказал он.

Путин пожелал "всего самого доброго" новой школе, открытой в Мариуполе, и выразил уверенность, что "такие образовательные учреждения будут множиться на новых территориях", в том числе в ДНР. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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