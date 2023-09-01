Путин назвал интеграцию школ новых регионов в общую систему страны ключевым вопросом

По словам президента, "этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров активно вести интеграцию новых регионов страны в общую систему образования.

"Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции", - сказал глава государства на церемонии открытия новых школ в регионах.

Путин назвал важнейшим вопросом "кардинальное обновление всей образовательной инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей". "Проблемы здесь не решались, копились годами, если не десятилетиями", - указал он.

Президент отметил, что "этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам". "Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий", - напомнил он.

Глава государства поздравил всех педагогов, учеников, родителей с сегодняшним праздником - Днем знаний, пожелав успехов в учебе и работе.