Путин убежден, что Россия должна быть примером по созданию условий для обучения детей

По словам президента, важно, что российский опыт образования востребован у дружественных стран и у партнеров в других государствах мира

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Россия должна оставаться примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны по видеосвязи.

Он отметил важность того, что российский опыт образования востребован у дружественных стран и у партнеров в других государствах мира.

"Убежден, что Россия должна и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед", - сказал глава государства.

В этой связи он отметил, что 1 сентября в России открывают 160 новых школы и почти 1 300 учреждений, обновленных после капитального ремонта. "В результате более 630 тыс. школьников России получат возможность обучаться в современных, комфортных условиях", - добавил глава государства.

Он обратил внимание, что такие проекты строительства и капремонта реализованы в том числе в Московской, Ростовской областях, в Республике Дагестан, Донецкой Народной Республике и других регионах. "Руководители этих регионов сегодня с нами на связи, и я прошу вас рассказать, какие новые возможности получили ученики как в рамках основного, так и дополнительного образования, какие еще решения необходимы, чтобы в дальнейшем более эффективно, действенно решать задачи по улучшению материально-технической базы наших школ", - обратился он к главам регионов.