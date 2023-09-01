В России к 1 сентября открыли 160 новых школ

Также в стране открыли 1 300 полностью отремонтированных школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России к 1 сентября открываются 160 новых школ и 1 300 - полностью отремонтированных, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения столичной школы № 1579.

"В этом году по поручению президента новых школ откроется 160 к 1 сентября и 1 300 школ - полностью отремонтированных. Это проект, которому уделили внимание все губернаторы", - сказал глава правительства. "Конечно, во многих регионах нашей страны сегодня большой праздник, где дети пошли в новые школы", - добавил председатель кабмина.

Обращаясь к преподавателям школы № 1579, премьер поздравил их с Днем знаний. "Это замечательный праздник, праздник учителей, родителей и, конечно, детей, тех, кто сегодня пришел в школу, а также профессионалитеты, училища, в институты. Это огромный, большой праздник для всей страны", - сказал Мишустин.

Он также поделился своими впечатлениями от экскурсии по школе. "Она потрясающая! Я ходил и говорил мэру [Москвы Сергею Собянину], как хотелось бы в такой школе чуть-чуть поучиться. У нас тоже, конечно, были хорошие школы в свое время и по-своему сделанные, но то, что сегодня мы видим, - это медиатека, это замечательная столовая, это кружки, это возможности для ребят заниматься спортом, учиться", - похвалил глава правительства, резюмировав, что в новой школе есть все необходимое для ребенка.

По его словам, учительский коллектив в таком современном здании может сделать все, чтобы ребята выросли образованными, патриотами, любящими свою Родину и свою столицу - Москву.