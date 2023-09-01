В Москве начали подключение к электросетям нового электродепо "Бирюлевское"

В рамках проекта проложим более 2 км кабельных линий напряжением 20 кВ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работы по подключению к электросетям электродепо "Бирюлевское", которое будет обслуживать поезда нескольких радиальных линий и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, начались в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по электроснабжению нового электродепо "Бирюлевское", которое строится для обслуживания БКЛ и радиальных линий. В рамках проекта проложим более 2 км кабельных линий напряжением 20 кВ, максимальная присоединенная мощность составит почти 9 тыс. кВт", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что профильные службы постоянно контролируют бесперебойную подачу электроэнергии в столичные учреждения. За первое полугодие 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 важных объектов, в том числе 583 объекта транспортной инфраструктуры.