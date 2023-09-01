Колокольцев наградил учительницу из Тульской области, спасшую учеников от аварии

Награждение прошло на торжественной линейке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил учительницу начальных классов из Тульской области, спасшую учеников от аварии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня по поручению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Скуратовской средней общеобразовательной школе Чернского района Тульской области начальник УМВД России по Тульской области полковник полиции Андрей Даценко вручил ведомственную награду Татьяне Шулениной", - сказала она.

Как пояснила Волк, учительница сопровождала детей участников СВО, возвращавшихся домой из санатория в Анапе. Прибыв на поезде в Тулу, они сели в микроавтобус и поехали в сторону поселка Чернь. Спустя некоторое время учительница заметила, что водитель потерял сознание, а машина выезжает на встречную полосу. "Она перехватила управление транспортом и вернула его в свой ряд. Параллельно она пыталась привести в чувство водителя, так как подобраться к педали тормоза было невозможно. В сложившейся ситуации единственно правильным решением был съезд с дороги. Шуленина осторожно, без резких движений повернула руль и плавно увела микроавтобус с трассы в поле, где он остановился. Подоспевшие очевидцы вызвали полицию и скорую помощь", - добавила представитель МВД.