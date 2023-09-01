Путин поручил продолжать работу по обеспечению школ скоростным интернетом

По словам президента, 55% школ обеспечены скоростным интернетом

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности продолжения работы по обеспечению школ, в том числе на селе, скоростным интернетом.

"Нужно продолжать работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом в интернет, есть еще над чем работать. [Нужно] сформировать всю необходимую IТ-инфраструктуру и современные компьютерные классы", - сказал глава государства на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видео-конференц-связи.

Он отметил, что "далеко не везде, процентов 55 [школ] обеспечены скоростным интернетом". "Особенно это касается, конечно, села", - указал Путин.