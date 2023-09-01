1 сентября, 12:26
День знаний

В Луганске открыли филиал университета прокуратуры РФ

Как отметили в пресс-службе ГП, в филиале будут реализованы программы высшего и дополнительного профессионального образования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура открыла в Луганске филиал университета прокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГП РФ.

Читайте также
День знаний. История даты и нововведения в 2023/2024 учебном году

"В День знаний в Луганске открылся шестой филиал Университета прокуратуры РФ - Луганский юридический институт. Поручение о его создании было дано Игорем Красновым и поддержано Министерством науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что филиал открыт для подготовки квалифицированных кадров для органов прокуратуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с учетом установленных законодательством РФ требований к уровню образования прокурорских работников. "В филиале университета будут реализованы программы высшего и дополнительного профессионального образования", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияДень знаний
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация