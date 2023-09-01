В Луганске открыли филиал университета прокуратуры РФ

Как отметили в пресс-службе ГП, в филиале будут реализованы программы высшего и дополнительного профессионального образования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура открыла в Луганске филиал университета прокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГП РФ.

"В День знаний в Луганске открылся шестой филиал Университета прокуратуры РФ - Луганский юридический институт. Поручение о его создании было дано Игорем Красновым и поддержано Министерством науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что филиал открыт для подготовки квалифицированных кадров для органов прокуратуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с учетом установленных законодательством РФ требований к уровню образования прокурорских работников. "В филиале университета будут реализованы программы высшего и дополнительного профессионального образования", - отметили в ведомстве.