В Приангарье более 1,7 тыс. студентов начали обучение в новых образовательных кластерах

Они будут обучаться по новым программам в отраслях металлургия, энергетика, педагогика, в правоохранительной сфере, туризме и сфере услуг

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Пять новых образовательных кластеров федерального проекта "Профессионалитет" начали работать в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Обучаться по новым программам в отраслях металлургия, энергетика, педагогика, в правоохранительной сфере, туризме и сфере услуг будут более 1,7 тыс. студентов организаций среднего профессионального образования.

"В 2023 году мы значительно расширили участие региона в новом федеральном проекте, в который Иркутская область вступила одной из первых в стране в 2022 году. Сегодня приступаем к подготовке по новым программам специалистов в отраслях металлургия и энергетика, в правоохранительной сфере, туризме и сфере услуг, педагогике. Из федерального бюджета удалось привлечь порядка 400 млн рублей на оснащение и ремонт учебных помещений в пяти базовых образовательных организациях. В подготовке будущих профессионалов участвуют крупные партнеры из числа работодателей", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Самое большое число студентов - 630 - в образовательном кластере по направлению "Энергетика". Он создан на базе Иркутского энергетического колледжа при участии еще четырех образовательных организаций, а работодателем-партнером стала компания "Евросибэнерго". Три предприятия компании "Русал" стали работодателями в кластере "Металлургия", они будут принимать участие в обучении студентов, предоставляя базу для прохождения практики с последующим трудоустройством. Кластер создан на базе Братского индустриально-металлургического техникума совместно с Тайшетским промышленно-технологическим техникумом.

Кластер по педагогическому направлению создан на базе Ангарского педколледжа и объединил три образовательных учреждения, а также более 100 педагогов и 350 студентов. Школы и детские сады Ангарского городского округа являются партнерами-работодателями для студентов. Кластер в отрасли туризма и сферы услуг создан на базе Братского торгово-технологического техникума совместно с еще тремя техникумами региона. В правоохранительной сфере - на базе Байкальского государственного университета вместе с двумя учебными заведениями при партнерстве таких работодателей, как ГУФСИН, ГУ МВД России по Иркутской области, региональное управление Росгвардии.

В 2022 году в Иркутской области был создан образовательно-производственный кластер сельскохозяйственного профиля. Таким образом, в шести образовательных кластерах региона теперь учатся более 2 тыс. студентов.

Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года. Федеральный проект включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Он нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.