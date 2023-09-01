Мишустин провел импровизированный урок математики в школе Москвы

Премьер-министр России задал ученикам три задачи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел импровизированный урок математики в столичной школе № 1579 для детей, которые после школьных каникул повторяли десятичные дроби.

Для детей, вернувшихся в класс после школьных каникул и повторявших на уроке десятичные дроби, Мишустин задал три задачи. Придя в класс, он первым делом поздравил их с Днем знаний и поинтересовался, нравится ли им заниматься математикой. Одна из учениц ответила, что больше любит решать задачи, чем примеры.

"Нам рассказали, что вы очень любите задавать математические задачи. Мы бы хотели, чтобы вы нам что-нибудь задали", - сказала девочка Варвара. "Сейчас попробуем блиц разыграть. Первая вам задача: кошка забирается на столб высотой 10 м. За сутки кошка забирается на 5 м вверх и сползает на 4 м вниз. На какой день она заберется на вершину?" - озвучил задание премьер и дал детям минуту на размышление. Большинство ребят посчитали, что это произойдет на 10-й день. "Ответ неправильный", - разочаровал их Мишустин и предложил порассуждать вместе. После разбора задачи общими усилиями класс пришел к выводу, что кошка заберется на вершину столба на 6-й день.

Вторым заданием от премьера стала как раз-таки задача на использование дробей. Он попросил учеников посчитать, на какой день озеро зарастет камышом при условии, что каждый последующей день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий, а на 30-й день половина его поверхности покрыта камышом. С этим заданием ученики справились мгновенно. Третья задача была из области статистики, и с помощью уравнений премьер предложил ученикам доказать, что вес слона равен весу комара. Это испытание оказалось для семиклассников "на вырост".