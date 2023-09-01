Соревнования по конкуру проведут в Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве

Мероприятие пройдет 2 и 3 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Соревнования по конкуру пройдут в предстоящие выходные 2 и 3 сентября в Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главной выставки страны.

"На историческом выводном круге на ВДНХ пройдут соревнования по конкуру. В субботу здесь состоятся детские соревнования по конкуру "Спасская башня", а в воскресенье - финал общероссийского многоэтапного турнира "Золотой пьедестал". Вход зрителей на трибуны свободный", - говорится в сообщении.

Так, 2 сентября с 12:00 до 17:00 во время детских состязаний участникам необходимо будет пройти три сложных маршрута: "Зеркальный", "Биатлон" и "Игра в стойла". На следующий день в 12:00 начнется финал турнира "Золотой пьедестал", в котором примут участие всадники разного возраста и уровня подготовки, молодые лошади и опытные турнирные бойцы.

"Общероссийский турнир по конкуру для всадников на лошадях буденновской и донской пород "Золотой пьедестал" приурочен к 140-летию со дня рождения великого конника, маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Гости выставки познакомятся с породами лошадей и оценят их спортивное мастерство", - отметили в пресс-службе.

В завершении мероприятия состоится шоу-программа из цикла "Традиции России" от всадников Кремлевской школы верховой езды. Все всадники выступают на лошадях буденновской и донской породы.