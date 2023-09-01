1 сентября, 12:34

В российские школы за последнюю неделю пришли работать 10 тыс. педагогов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2023 году выпустилось 46 тыс. молодых педагогов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Российские школы за последнюю неделю приняли на работу 10 тыс. учителей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По линии министерства просвещения, наших педагогических вузов в дошкольные и школьные учреждения приходит много молодых специалистов, и нам это нравится. Только за последнюю неделю в школы страны пришло 10 тыс. учителей", - сказала она на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в регионах РФ.

Голикова добавила, что в 2023 году выпустилось 46 тыс. молодых педагогов, и они "пополняют ряды педагогических коллективов". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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