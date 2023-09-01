В "Аптекарском огороде" 16 сентября пройдет праздник винограда с дегустацией

Гости мероприятия смогут оценить и продегустировать более 100 столовых и технических сортов, предназначенных для производства вина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Праздник винограда с дегустацией состоится в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира в Москве 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

"16 сентября, в рамках выставки самых громадных тыкв России и осенних цветов, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет большой ежегодный праздник винограда, организованный Московским клубом виноградарей и виноделов", - значится в сообщении.

Посетители смогут оценить и продегустировать свыше 100 столовых и технических сортов, предназначенных для производства вина. Все представленные сорта выращены в Подмосковье.

"Приглашены монахи, выращивающие виноград в Нило-Столобенской пустыне на Селигере. Также на выставке можно будет получить ценные консультации от членов клуба - посетители узнают, с чего начать выращивание винограда у себя на даче. Кусты винограда, посаженные в "Аптекарском огороде" весной 2016 года, продолжают давать обильные плоды", - добавили в пресс-службе.

Мероприятие состоится под открытым небом с 10:00 до 18:00.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников.