Мишустин и Собянин оценили компот в московской школе

Премьер-министр и мэр Москвы в День знаний посетили московскую школу № 1579

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения столичной школы № 1579 попробовал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным компот в школьной столовой. Напиток понравился главе правительства.

Во время посещения школы Мишустин и Собянин осмотрели столовую. Проходя мимо стойки с напитками, премьер предложил попробовать компот из сухофруктов. Собянин одобрительно отметил, что напиток напоминает ему "вкус детства". "Нет привкуса сахара. Очень вкусно", - согласился Мишустин. "Отличный компот", - добавил премьер.

Затем председатель кабмина пообщался с учениками, обедающими в столовой, и поинтересовался, какие блюда они любят. "А пирожки кушаете?" - уточнил Мишустин. Дети хором ответили, что обеды в школе вкусные. "Я вас поздравляю с 1 сентября, удачи вам и приятного аппетита!" - сказал школьникам премьер.

В ходе осмотра образовательного учреждения Мишустин также зашел на урок третьего класса. У детей было занятие по "Окружающему миру". Глава правительства попросил у одной из учениц посмотреть учебник. "Про Россию, про нашу страну, да?" - сказал он. Затем Мишустин поздравил учеников с началом учебного года и открытием новой школы. "Самая интересная пора. Учитесь хорошо. И с новой школой - это замечательный праздник. И учителей не забывайте поздравлять, это их тоже праздник, и родителей", - напутствовал премьер учеников.

Мишустин в День знаний посетил московскую школу № 1579. Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3 718 школьников, 1 120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 мест. Здесь предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.