Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

По словам мэра Москвы, основным трендом развития МЭШ на ближайшие годы станет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия нового здания школы 1 579 в районе Москворечье-Сабурово доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии "Московской электронной школы" (МЭШ) и перспективах внедрения ее сервисов в системы образования других регионов.

"В московском образовании - 1 млн 100 тыс. школьников, это огромная страна. И, конечно, помимо того, что ребята приходят в школы, занимаются здесь, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. "Московская электронная школа" - ядро этой системы. В мире ничего подобного нет, просто даже аналогов нет такой масштабной системы. Ежедневно в МЭШ заходят 4,5 млн раз", - сказал Собянин.

По словам мэра, система МЭШ создавалась как народный проект: в нем участвовали все педагоги Москвы, которые делись опытными наработками. "После такого решения библиотека МЭШ стала расти в арифметической прогрессии, но через какое-то время мы решили этот массив огромной информации систематизировать, разбить по тематикам, по заданиям на конкретный учебный час и подгрузили материалы лучших разработчиков образовательного контента, виртуальные лаборатории и так далее <...>. И совместили это с федеральными образовательными стандартами - ГОСами - так, чтобы наши тематики и программа полностью соответствовали тем задачам, которые ставит перед образованием министерство просвещения, и в этом году впервые мы загрузили туда цифровые учебники с пятого по девятый класс. Надеюсь, что в ближайшие годы вся линейка от первого до 11-го будет также подгружена", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что основным трендом развития МЭШ на ближайшие годы станет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта. "Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки - им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей", - пояснил Собянин. Он добавил, что, кроме того, это расширит возможности педагогов для работы с учащимися. "И сами учителя могут персонифицированно пользоваться траекторией развития с индивидуальными рекомендациями повышения квалификации и так далее" - добавил Собянин.

Внедрение в регионах

Мэр также сообщил, что, в соответствии с соглашением между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России, на базе МЭШ создается федеральная государственная информационная система "Моя школа". "В этом году уже переходят три области - [сервисы МЭШ будут внедряться в Республике Татарстан, Калужской и Московской областях]. Московская область с 1 сентября перешла в эту систему. Три области и Москва - это уже 17% школьников страны", - добавил Собянин.

Мэр также выразил благодарность председателю правительству РФ за поддержку проекта. "Спасибо за поддержку правительства, мы это чувствуем во всех начинаниях. Без этого бы ни один проект в Москве, без поддержки президента, правительства, вас лично невозможен", - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в новом учебном году активными пользователями МЭШ будут 2,8 млн педагогов, учащихся и их родителей. Электронная библиотека МЭШ содержит около 2 млн образовательных материалов, среди которых выделяются 42 уникальные виртуальные лаборатории, свыше 191 тыс. образовательных интерактивных приложений, более 13 тыс. видеоуроков, свыше 60 тыс. сценариев уроков и более 84 тыс. тестов с автопроверкой.

Строительство нового учебного здания на 900 мест на территории школы 1579 в 1-м Котляковском переулке было начато в апреле 2021 года по программе стимулирования создания мест приложения труда. Работы завершились в апреле 2023 года. С 1 сентября 2023 года в новой школе будут учиться более 500 учеников 1-10 классов. Для десятиклассников в школе открыто обучение по социально-экономическому профилю.

К новому учебному году в Москве открыто около 30 новых зданий школ и детских садов. В планах на 2023-2025 годы - строительство еще около 160 новых объектов образования. Всего с 2011 год по 2023 год в Москве было построено 579 объектов образования: 402 детских сада и 177 школ.