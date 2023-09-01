1 сентября, 12:54,
обновлено 1 сентября, 13:06

Книжная отрасль и музыкальные сервисы в РФ присоединятся к антипиратскому меморандуму

Алексей Кушниренко/ ТАСС
© Алексей Кушниренко/ ТАСС

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что в рамках действия меморандума из поисковой выдачи удалили более 100 млн пиратских ссылок

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Достигнута договоренность о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

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"Буквально на днях мы провели большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций и приняли решение <…> включить в него (антипиратский меморандум - прим. ТАСС) и представителей книжной индустрии, и музыкальных сервисов. Это очень знаковое решение", - сказал он на отраслевой конференции "Книжный рынок России - 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

По словам Субботина, на текущий день в рамках действия меморандума из поисковой выдачи удалено уже более 100 млн пиратских ссылок.

В 2018 году правообладатели и операторы поисковых систем заключили меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в цифровую эпоху, который предусматривает прямое взаимодействие его участников по вопросам удаления ссылок на нелегальный контент из поисковой выдачи. Документ предусматривает порядок исключения из поисковой выдачи указателей страниц сайтов, нарушающих авторские и смежные права.

В конце 2021 года правообладатели и ключевые игроки среди российских IT-компаний договорились о внесении поправок в действующий антипиратский меморандум, они касаются удаления доменов злостных нарушителей авторских прав из поисковой выдачи. Планируемый срок действия обновленного документа - три года. 

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