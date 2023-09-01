Более 120 тыс. детей пошли в первые классы школ Подмосковья

В этом году к 1 сентября в регионе открыли 27 школ и 17 детских садов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. детей пошли в первые классы школ Московской области в новом учебном году. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в нескольких регионах РФ.

"У нас в этом году плюс 45 тыс. [учащихся], обычно 40 тыс. каждый год. Первоклашек у нас <…> 120 тыс., в прошлом году было 112 тыс.", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году к 1 сентября в Московской области открыли 27 школ и 17 детских садов.

Также губернатор добавил, что в регионе наблюдается "крайне низкая текучка по учителям".