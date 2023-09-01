Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ

В частности, нужно набрать не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предложило вручать серебряную медаль выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - говорится в документе.

Для золотой медали предлагается сохранить действующий порядок: итоговые пятерки по всем предметам и не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

Согласно проекту, медали должны вручаться в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании с отличием. При утере медалей дубликаты не выдаются.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали.