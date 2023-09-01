Путин поблагодарил школьников за прочитанные стихи Гамзатова про Родину

Президент уверен, что "именно так преподаватели школ и вузов воспитывали и будут воспитывать" детей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил школьников за прочитанное стихотворение Расула Гамзатова "О Родине, только о Родине".

На церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны по видеосвязи двое учеников школы в Махачкале зачитали главе государства стихотворение, в котором, в частности, есть строки: "Когда мы уходим в межзвездный полет, о чем наше сердце земное поет? О Родине, только о Родине. Живем мы во имя добра и любви, и лучшие песни твои и мои - о Родине, только о Родине".

"Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли, выбрали. И самые правильные и основные слова здесь, конечно, о Родине, о том, что живем мы во имя добра и любви", - сказал глава государства, комментируя выступление учеников.

"Вот, я уверен, именно так преподаватели школ и вузов воспитывали и будут воспитывать наших детей", - подчеркнул Путин.