Путин проводит открытый урок в День знаний

Во встрече принимают участие 30 школьников

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном".

Во встрече, которая приурочена ко Дню знаний, принимают участие 30 школьников. Это ребята, победившие в международных олимпиадах и конкурсах или в целом добившиеся выдающихся результатов в учебе. Открытый урок организован в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

"Разговор о важном" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. За пять лет работы участниками 26 ее программ стали 20 млн человек из всех регионов РФ и 150 стран мира, а партнерами - более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.