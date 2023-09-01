Росгвардия проверила антитеррористическую защищенность 400 школ в ЛНР

В ведомстве отметили, что саперы и специалисты кинологической службы осмотрели внешнюю территорию вокруг зданий, кабинеты и служебные помещения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии в преддверии Дня знаний приняли участие в комплексном обследовании около 400 образовательных учреждений в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В преддверии Дня знаний военнослужащие и сотрудники Росгвардии проверили образовательные организации в Луганской Народной Республике на предмет антитеррористической защищенности. Инженерно-досмотровые группы Росгвардии приняли участие в комплексном обследовании около 400 образовательных учреждений по всей территории региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что саперы и специалисты кинологической службы с расчетами минно-разыскных собак осмотрели внешнюю территорию вокруг зданий, кабинеты и служебные помещения.