1 сентября, 13:11

Росгвардия проверила антитеррористическую защищенность 400 школ в ЛНР

В ведомстве отметили, что саперы и специалисты кинологической службы осмотрели внешнюю территорию вокруг зданий, кабинеты и служебные помещения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии в преддверии Дня знаний приняли участие в комплексном обследовании около 400 образовательных учреждений в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В преддверии Дня знаний военнослужащие и сотрудники Росгвардии проверили образовательные организации в Луганской Народной Республике на предмет антитеррористической защищенности. Инженерно-досмотровые группы Росгвардии приняли участие в комплексном обследовании около 400 образовательных учреждений по всей территории региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что саперы и специалисты кинологической службы с расчетами минно-разыскных собак осмотрели внешнюю территорию вокруг зданий, кабинеты и служебные помещения. 

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