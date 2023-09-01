Суперкомпьютер МГУ уже работает с тестовыми задачами, первые результаты будут в декабре

Через три месяца исследователи планируют увидеть, какие процессы требуют корректировки, сообщил декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Игорь Соколов

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Суперкомпьютер Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, работа которого официально началась в вузе в пятницу, уже решает тестовые задачи. Первые результаты этой работы подведут в декабре, сообщил корреспонденту ТАСС декан факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Игорь Соколов.

"Он уже работает, мы решаем тестовые задачи. Думаю, что через 3 месяца будем иметь результат. <…> Намечено в декабре подвести итоги первых месяцев работы: посмотреть, что получилось, что требует корректировки", - сказал Соколов.

Тестовые задачи связаны с анализом изображений и областью медицины, добавил он.

В будущем суперкомпьютер МГУ может ускорить появление решений, которые смогут помочь преподавателям контролировать внимание младших школьников на уроках, считает ученый.

"Мы занимаемся сейчас помощью учителям: младшие школьники очень быстро теряют внимание. Учитель должен быстро это отслеживать и реагировать, а это буквально несколько минут. Поэтому <…> [необходимы] системы, которые будут подсказывать учителю, на кого обратить внимание", - сказал Соколов, назвав это направление использования суперкомпьютера одним из планируемых.

Кроме того, суперкомпьютер повысит эффективность разработки новых материалов, а также реализации проектов по изучению дальнего космоса, поможет в развитии новых методов в медицине и других прикладных областях, уточнил он.

Суперкомпьютер "МГУ-270"

Создание мощного суперкомпьютера предусмотрено программой развития вуза. Его разработка велась с 2020 года с участием нескольких подразделений МГУ во главе с факультетом вычислительной математики и кибернетики.

Супервычислитель "МГУ-270" обладает расчетной мощностью 400 петафлопс ИИ в секунду - этот параметр отражает наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений, уточнил ТАСС Василий Фомичев, заместитель декана факультета ВМК МГУ.