Путин рассчитывает, что первоклассники получат интересные знания для успехов всей страны

Президент также поздравил всех с Днем знаний

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал всем школьникам, которые пошли в первый класс, получить много интересных и полезных знаний, которые помогут добиться успехов в жизни, работать на благо страны.

"Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками, будешь получать новые знания, очень интересные и нужные знания для того, чтобы идти по жизни, выбирать свой путь жизни, свою будущую профессию, чтобы быть успешной, получать удовлетворение от того, что ты делаешь, добиваться признания тех людей, которые тебя окружают, в интересах своих близких, своей семьи и всей нашей страны", - обратился глава государства к первокласснице Арине из новой школы в Одинцовском районе Московской области. Путин отметил, что это пожелание он адресует "всем первоклашкам 1 сентября 2023 года". Во время церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны по видеосвязи президент еще раз поздравил всех с Днем знаний.

Глава государства обратил внимание и на наряд первоклассницы - темное платье с белоснежным фартуком, - напоминающий парадную форму школьников в Советском Союзе. "Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто тебе дал такое красивое платье?" - поинтересовался Путин. "Мама", - сообщила первоклассница. "Передай ей слова самой искренней благодарности, очень красиво выглядишь", - попросил Путин. Президент поинтересовался и впечатлениями Арины от первого учебного дня. "Скажи, пожалуйста, ведь в школе не страшно?" - уточнил Путин, получив заверение, что совсем не страшно и первый день в школе очень понравился. Перечисляя, чем именно понравилась школа, Арина заметила, что "там весело и очень круто". "Друзья", - попробовал подсказать губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Вот там подсказывают. Тем, кто подсказывает…" - президент не закончил предупреждение под смех педагогов. "А действительно, вот это правда, подсказка правильная на самом деле", - поддержал Воробьева Путин.