СМИ: нового министра обороны Великобритании обязали отказаться от использования TikTok

Причина в потенциальной возможности приложения хранить и передавать третьей стороне указанные на рабочих телефонах контакты и геолокацию, сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс не будет пользоваться основанной в Китае социальной сетью TikTok на персональном смартфоне по соображениям безопасности. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на источники.

16 марта канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что правительство Великобритании вводит запрет на использование чиновниками TikTok на служебных мобильных устройствах. Он отметил, что приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Дауден подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб. При этом он уточнил, что данное решение касается только рабочих телефонов чиновников и не распространяется на их личные смартфоны.

Шэппс тогда заявил, что не будет удалять свой аккаунт в социальной сети. Он отметил, что TikTok помогает ему общаться с молодыми жителями Великобритании. При этом представители Шэппса, который в тот период занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности, подчеркивали, что 54-летний политик никогда не заходил в приложение через рабочий телефон.

Daily Express уточнила, что в настоящее время TikTok не загружена на личный телефон Шэппса. "Будучи осведомленным о рисках в сфере безопасности, он не устанавливал приложение на свой телефон. Аккаунт управляется посредством команды его избирательного округа", - заявил представитель министра.

23 марта стало известно, что использование TikTok будет запрещено в здании британского парламента. По соображениям безопасности приложение также будет заблокировано на всех парламентских устройствах.