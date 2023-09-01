Путин заявил, что в России будут проводить новый конкурс для всей семьи

Он внесет вклад в развитие традиционных ценностей, добавил президент

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День знаний заявил о том, что в РФ будет проводиться новый семейный конкурс, который внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

"Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство", - сказал президент в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Он отметил, что на платформе "Россия - страна возможностей" пока не было такого конкурса. При этом, по мнению главы государства, конкурс может стать "самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова". "Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным", - подчеркнул Путин.

"Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни", - заключил глава государства.