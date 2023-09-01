1 сентября, 13:21
День знаний

В Пензенской области открыли школу на 2,4 тыс. мест

На ее строительство направили более 3 млрд рублей

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие самой большой в Приволжском федеральном округе школы на 2 425 мест состоялось в городе Спутнике - пригороде Пензы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко.

"В День знаний в городе Спутнике мы открыли самую большую в ПФО школу на 2 425 мест. Порог учебного заведения сегодня переступает 1 830 ребят, 290 из них - первоклассники", - написал Мельниченко.

Глава региона отметил, что в 2021 году докладывал президенту России Владимиру Путину о необходимости строительства школы - в Спутнике проживает несколько десятков тысяч человек, в связи с чем была потребность в новом учебном заведении. В сентябре 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Пензу сообщила, что правительство России поддержало финансирование строительства школы в городе. Общий объем выделенных средств составил более 3 млрд рублей.

Занятия в школе организовали в одну смену. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. В новой школе создали центр робототехники, лаборатории для учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и технического творчества. Кроме того, открыли центр журналистики, школьную типографию и телецентр, видео- и фото студии. На базе школы дети смогут получить профильное образование, в том числе инженерно-технического направления.

По предложению губернатора школу назовут в честь Льва Ермина, который руководил регионом с 1961 по 1979 годы и внес большой вклад в развитие Пензенской области. 

Теги:
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьДень знаний
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