В Пятигорске открыли Парту Героя в память о погибшем в ходе СВО полицейском

Цель проекта - сформировать патриотическое мировоззрение у учеников школ, путем создания воспитательной среды по изучению истории жизни выдающихся земляков

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Парту Героя открыли в одном из лицеев Пятигорска в память о его выпускнике Александре Климове, погибшем в ходе специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Основная цель всероссийского проекта "Парта Героя" - сформировать патриотическое мировоззрение у учеников школ, путем создания воспитательной среды по изучению истории жизни выдающихся и героических земляков.

"Сегодня в лицее №20 открыли парту Героя, посвященную майору полиции, командиру оперативного взвода оперативной роты Пятигорского ОМОНа Александру Климову", - написал глава курорта Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что Климов учился в этом лицее.

Ворошилов сообщил, что Климов погиб в ноябре 2022 года при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества.

День знаний в городе

Глава курорта сообщил, что в этом году в Пятигорске за школьные парты сели 2 360 первоклассников и более 800 выпускников. Во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.