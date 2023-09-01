1 сентября, 13:24
День знаний

В Дагестане в День знаний открыли 139 школ после капитального ремонта

В республике также открыли четыре новых образовательных учреждения

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Около 140 школ Дагестана капитально отремонтировали к 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на церемонии с участием президента России Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в нескольких регионах.

"За последние два года нам коренным образом удалось изменить ситуацию по строительству и капитальному ремонту объектов образования. Сегодня в регионе 139 школ принимают школьников после проведенного капитального ремонта", - сказал Меликов.

По его словам, в республике также открыли четыре новые школы, одна из них в махачкалинском микрорайоне Ипподром, названная в честь погибшего в спецоперации военнослужащего Каспийский флотилии майора Алексея Суханова. В ней будут обучаться дети сотрудников Каспийской флотилии, участников СВО.

Глава региона добавил, что к концу года в республике планируют завершить строительство и ввод в эксплуатацию еще нескольких объектов образования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанДень знаний
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