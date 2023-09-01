В Истре открылся технолицей им. Долгих

В учебное заведение зачислили 783 человека

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательный кластер на базе нового технолицея им. Долгих открылся в Истре, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В.И. Долгих. В торжественной линейке приняли участие внук Героя Соцтруда, ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент "Норникеля" Владимир Потанин, которые вместе с Андреем Воробьевым закладывали первый камень в фундамент технолицея в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки. В планах - строительство двух корпусов для проживания преподавателей по 50 мест и учащихся - на 150.

"Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить семьи, родителей, которые приняли решение отдать ребенка сюда. Вы прошли через определенные весьма сложные испытания, причем большинство из них было летом. Это говорит о том, что вы доверяете, ожидаете от технолицея очень заметных результатов. И, поверьте, мы все эту ответственность понимаем - и Екатерина Петровна [Сизинцева, директор технолицея], и педагогический состав, который мы собирали очень активно и внимательно. Я хочу всем ребятам - и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый ни был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями",- привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Уточняется, что на поступление в учебное заведение было подано более 3,1 тыс. заявок. Все дети проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека. Учиться в новом образовательном кластере будут дети не только из Подмосковья, но и из других регионов страны.

Владимир Долгих был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, председателем Московского городского совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва, сенатором. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степеней, Дружбы, медалями СССР и России, а также орденами и медалями иностранных государств.